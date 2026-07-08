"Türkiye'yi 53 yıllık zulümden kurtarın diyeceğiz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bu akşam gerçekleştireceği görüşme öncesi dikkat çeken bir açıklama yaptı: (AB üyeliği) Türkiye için 53 yıllık bir zulüm. Türkiye'yi bu zulümden kurtarın diyeceğiz."

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi sonrası basın toplantısı düzenlendi, bazı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Avrupa Birliği ile ilşkiler ve üyelik konusundaki soruya, "53 yıllık bir zulüm" dedi, toplantıya ilişkin "Türkiye'yi bu zulümden kurtarın diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye 53 yıldır bir beklenti içerisinde. Bu bir zulümdür. Artık Türkiye'yi bu zulümden kurtarın diyeceğiz. Temenni ederim ki kapıyı aralamaya çalışacağız. Kifayet-i müzakere diyebilir miyiz?"

Erdoğan ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu akşam Ankara’da çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

Görüşme, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin hassas bir dönemden geçerken yapılacak.