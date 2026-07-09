ABD Hürmüz Boğazı kıyılarındaki kentleri hedef aldı: Hastane, askeri üs ve köprü vuruldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'dan ilan etmesinin ardından ABD dün gece İran'a bir tekrar saldırdı.

Saldırıda Hürmüz Boğazı kıyılarındaki kentler hedef alındı.

Saldırılarda, ülkenin güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ve Bender Abbas kentleri ile Ebu Musa Adası, Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar ve Kunarek kenti, Buşehr eyaletine bağlı Buşehr şehri hedef alındı.

Hasarın boyutu henüz açıklanmadı

İran basını, ABD'nin saldırılarında ülkenin güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentindeki bir hastanenin de vurulduğunu duyurdu.

İran devlet televizyonunun haberinde, "Suçlu Amerikan rejiminin Çabahar Limanı'nda bir bölgeye saldırısında bu şehirdeki İmam Ali Hastanesine şarapneller isabet etti" ifadelerine yer verildi. Hastanedeki hasarın boyutu hakkında henüz bilgi verilmedi.

Buşehr Vali Yardımcısı İhsan Cihaniyan, ABD'nin saldırıları sonucu kentin güneyinde bulunan askeri üsse 2 füzenin isabet ettiğini bildirdi. Buşehr Nükleer Santrali'nin ise saldırılarda zarar görmediği açıklandı.

İran devlet televizyonunun yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, kuzeydeki Gülistan eyaletinin Akkale kentinin batı sınırındaki demiryolu üzerindeki Akteke Han Köprüsü'nün ABD tarafından saldırıya uğradığı belirtildi. Saldırının yerel saatle 01.30 sularında gerçekleştiği, köprünün 7 mühimmatla hedef alındığı ve bunlardan ikisinin demiryolu raylarında patlamaya yol açtığı aktarıldı.

İran, ABD'nin saldırılarla mutabakatı ihlal ettiğini BM Güvenlik Konseyi'ne bildirdi

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, ABD'nin saldırılarıyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Başkanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne ayrı ayrı mektuplar gönderdi.

Mektupta, "BM Şartı'nı ve uluslararası yükümlülüklerini açıkça ihlal eden ABD'nin, İran'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı bir kez daha yaygın askeri saldırılar başlattığı" kaydedildi.

Söz konusu saldırıların BM Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrasının açık bir ihlali ve İslamabad Mutabakat Zaptı'nın 1. maddesinin temel bir ihlali olduğu ifade edildi.

'ABD'nin son eylemleri cevapsız kalmayacak'

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin İran'ın güneyine yönelik saldırıları hakkında, "ABD'liler, onlara ezici bir karşılık vereceğimizi bilmeli" dedi. İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai de, ABD'nin ülkeye saldırılarına ilişkin, "Saldırgan düşman ve işbirlikçileri şiddetle cezalandırılacak" ifadesini kullandı.

İran devlet televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise ABD'nin 14 Haziran'da Pakistan aracılığında varılan mutabakatı yerine getirmediğini söyledi. Garibabadi, mutabakat zaptına göre tarafların aşama aşama ilerlemesi gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik hakaret içeren açıklamalarına değinen Garibabadi, "Bugün İran milletine hakaret etmekten daha fazla saldırı tehdidinde bulunmaya kadar yaptığı açıklamalar, otorite işareti değil, yıllardır güç, yaptırımlar ve tehditlere dayalı, İran ulusunu diz çöktüremeyen politikanın başarısızlığının itirafıdır. Suçlu ve katil Trump'la kendi dilinde konuşmalıyız ve görünüşe göre o, güç dilini daha iyi anlıyor" ifadelerini kullandı.

Garibabadi, "ABD'nin son eylemleri cevapsız kalmayacak" dedi.

CENTCOM: 90 İran askeri hedefini vurduk

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da saldırılarla ilgili bir açıklama yaptı. "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari taşımacılığa ve masum sivil denizcilere saldırma kabiliyetini daha da zayıflatmak" amacıyla saldırı düzenlediğini savundu. Açıklamada şöyle denildi:

ABD kuvvetleri; İran kıyı şeridi boyunca uzanan hava savunma sistemleri, kıyı gözetleme unsurları, füze ve İHA depolama alanları, denizcilik kabiliyetleri ve askeri lojistik altyapı dahil olmak üzere yaklaşık 90 İran askeri hedefini vurdu. Gerçekleştirilen bu son saldırılar, bir önceki gece İran'da başarıyla icra edilen taarruz saldırılarının devamı niteliğindedir.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda seyreden üç ticari gemiye saldırarak ateşkesi ihlal ettiğini öne süren CENTCOM, 7 Temmuz'da da "aralarında 60'tan fazla Devrim Muhafızları'na ait küçük botun da bulunduğu yaklaşık 80 İran askeri hedefini vurduğunu" belirtti.

Trump: İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor

Trump ise 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Türkiye'den ABD'ye dönüş yolunda Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik son askeri operasyonlarını, NATO Ankara Zirvesi'ni ve ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin "Onlar bize her vurduğunda biz 20 katıyla karşılık vereceğimizi söyledim ve dün gece bunu yaptık" dedi.

İran'ın da bazı adımlar attığını ancak bunların ABD saldırılarına karşılık niteliğinde olduğunu savunan Trump, "Askeri açıdan zaten kazandık. Ellerinde çok az şey kaldı" iddiasında bulundu. Ankara'daki açıklamalarına göre saldırı tonu daha düşük bir dil kullanan ABD Başkanı şunları ekledi:

Bir anlaşma yapmayı çok istiyorlar. Kısa süre önce aradılar. Anlaşmayı o kadar çok istiyorlar ki. Sadece buna değer olup olmadıklarını bilmiyorum. Yapılacak bir anlaşmaya sadık kalacaklarından emin değilim. Sorun da bu.

İran'ın ticari gemilere yönelik saldırılarının sorulması üzerine ise Trump, "Dürüst olmak gerekirse bu biraz çılgınca. Biraz dengesiz davranıyorlar ama yine de anlaşmayı çok istiyorlar" yanıtını verdi.

ABD Başkanı ayrıca İran konusunun "bir savaş değil, İran'ın nükleer silahlardan arındırılması meselesi" olduğunu iddia ederek, "Bence herkes bundan memnun olmalı" dedi.