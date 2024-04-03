KTTO heyeti Şenkul ile görüştü

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyeti, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a ziyaret gerçekleştirdi. Yapılan ziyarete KTTO Başkanı Turgay Deniz, Başkan Vekili Aziz Limasollu, Yönetim Kurulu Üyeleri Alp Cengiz Alp, Yüksel Akay, Genel Sekreter Aysun Önet İleri ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven katıldı. Ziyaret kapsamında KTTO ve Girne Belediyesi arasında yapılabilecek işbirlikleri masaya yatırılırken; özellikle trafik ve ulaşım konuları ele alındı.