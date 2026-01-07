KTSO’dan Sanayi Sicil Bilgi Sistemi test sürecine destek

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Sanayi Dairesi tarafından Sanayi Sicil Yasası kapsamında hayata geçirilen Sanayi Sicil Bilgi Sistemi Yazılımının, sanayi sektörü için “son derece önemli bir dijital dönüşüm adımı” olduğunu belirterek, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’nin test sürecine aktif destek verme kararı aldığını açıkladı.

Oda tarafından yapılan açıklamada, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi ile birlikte; sanayi sicil başvuruları, kapasite raporları, sanayi sicil belgeleri, yıllık işletme cetvelleri, vize işlemleri ile sektörel raporlamaların elektronik ortamda, şeffaf ve izlenebilir bir yapıya kavuşturulduğu belirtilerek, “Bu sistem, sanayi sektörünün kayıt altına alınması, güncel ve güvenilir verilerle izlenmesi ve sanayi politikalarının sağlıklı temeller üzerine inşa edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır” denildi.

Bu çerçevede, Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nın, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’nin test sürecine "aktif destek verme" kararı aldığı belirtilen açıklamada, "Odamız; ‘Kapasite raporlarının sistem üzerinden hazırlanması ve iletilmesi’, ‘Uygulamada karşılaşılabilecek teknik ve işleyişe dair hususların tespit edilmesi’, ‘Üretici firmaların sisteme adaptasyonunun kolaylaştırılması’ ve ‘Sanayi sicil süreçlerinin etkin, hızlı ve doğru şekilde yürütülmesi’ amaçlarıyla test sürecine katkı sağlayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Odanın, üyelerinden ve ilgili paydaşlardan gelecek geri bildirimleri de dikkate alarak, sistemin daha verimli ve işlevsel hale gelmesi için Sanayi Dairesi ile iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceği de belirtildi.