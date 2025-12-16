KTSO’dan gençlere “Yerli Ürünler Haftası” etkinliği

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yerli Ürünler Haftası çerçevesinde, gelecek kuşaklara üretimin önemini anlatmak maksadıyla bir etkinlik düzenliyor.

Odada 17 Aralık Çarşamba günü saat 09.00’da gerçekleştirilecek etkinliğe Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu, Esin Leman Lisesi ve Değirmenlik Lisesi’nden 150 öğrenci katılacak.

Etkinlikte, öğrencilere ülkemizdeki üretim sektörleri, faaliyet alanları ve ürünlerimiz hakkında görsel sunumlar yapılacak. Ayrıca etkinlikte, bazı yerli firmalarımız ürünlerini açacakları stantlarla gençlere tanıtma ve tattırma fırsatı da bulacak.