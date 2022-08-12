KTÖS’ten belediyelere destek

KTÖS, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı”nın oy çokluğuyla komiteden onaylanmasının ardından belediyelerde örgütlü sendikalar BES ve DEV-İŞ'in alacağı her türlü grev veya eylem kararına destek belirtti.

Yapılan açıklamada, "Parmak hesabıyla demokrasi uygulamaya çalışanlar bunun bedelinin ağır olacağını bilmelidir" denildi.

KTÖS'ten yapılan açıklama şöyle:

"Meşru olmayan ve demokratik teamüller hiçe sayılarak kurulan üçlü hükümet, yasa tanımaz ve antidemokratik uygulamalarını gün geçtikçe her alana yaymaktadır. En temel ihtiyaçlar olan eğitim ve sağlıkta bile kaos yaratanlar, reform yapacağız adı altında yerel yönetimleri de kaosa sürüklemektedirler.

Yaptıkları işlerin hiçbiri veriye, bilgiye ve bilime dayanmıyor. Vatandaşa nasıl daha kaliteli hizmet verilebilir konusunda paydaşlarla görüşmek yerine, sorgulamadan kendilerine gönderilen yasaları parmak hesabıyla hayata geçirmeyi görev biliyorlar. Parmak hesabıyla demokrasi uygulamaya çalışanlar bunun bedelinin ağır olacağını bilmelidir.

KTÖS olarak sokakta hak arayan belediyelerden yana taraf olduğumuzu, Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) tarafından alınacak her türlü grev ve eyleme tam destek olacağımızı vurgularız."