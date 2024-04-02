KTÖS ve KTOEÖS Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yarın Eğitim Bakanlığı önünde "öğretmenlik mesleğine ve öğretmen haklarına yönelik uygulanan baskılarla" ilgili eylem ve basın açıklaması yapacak.

Yapılan açıklamada, eylem saat 14.30'da gerçekleşecek.