KTOEÖS'te Genel Kurul yapıldı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nda (KTOEÖS) Cumartesi günü gerçekleştirilen Genel Kurul'da en çok oyu alan grup, 'Örgütlü Öğretmen' grubu oldu.

Yapılan Genel Kurulun ardından 'Örgütlü Öğretmen' grubu 18, 'Öğretmen Hareketi' grubundan ise 3 kişi Yönetim Kurulu'nda yer alacak.

Sendikanın yeni başkanı ise hafta içinde yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında belirlenecek.