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KTOEÖS Yürütme Kurulu belirlendi

KTOEÖS Yürütme Kurulu belirlendi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nda (KTOEÖS) hafta sonu gerçekleşen Genel Kurul'un ardından ilk Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı, toplantıda yeni Yürütme Kurulu belirlendi.

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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nda (KTOEÖS) hafta sonu gerçekleşen Genel Kurul'un ardından ilk Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı, toplantıda yeni Yürütme Kurulu belirlendi.

KTOEÖS Yürütme Kurulu şöyle: 

Başkan: Selma Eylem

Genel Sekreter: Tahir Gökçebel

Mali Sekreter: Ahmet Karaoğulları

Örgütlenme Sekreteri: Erkan Bulak

Eğitim Sekreteri: Adnan Zekai

Disiplin Kurulu Başkanı: Salih Ayyıldız

Disiplin Kurulu Sekreteri: Seçil Toprak

Denetleme Kurulu Başkanı: Doğan Çakıroğlu 

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