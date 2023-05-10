KTOEÖS Yürütme Kurulu belirlendi
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nda (KTOEÖS) hafta sonu gerçekleşen Genel Kurul'un ardından ilk Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı, toplantıda yeni Yürütme Kurulu belirlendi.
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nda (KTOEÖS) hafta sonu gerçekleşen Genel Kurul'un ardından ilk Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı, toplantıda yeni Yürütme Kurulu belirlendi.
KTOEÖS Yürütme Kurulu şöyle:
Başkan: Selma Eylem
Genel Sekreter: Tahir Gökçebel
Mali Sekreter: Ahmet Karaoğulları
Örgütlenme Sekreteri: Erkan Bulak
Eğitim Sekreteri: Adnan Zekai
Disiplin Kurulu Başkanı: Salih Ayyıldız
Disiplin Kurulu Sekreteri: Seçil Toprak
Denetleme Kurulu Başkanı: Doğan Çakıroğlu
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