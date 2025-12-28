KTOEÖS yarın öğleden sonra grevde

Eğitimle ilgisi olmadığı vurgulanan ve okullarda kaosu derinleştirdiği belirtilen “ideolojik sahte tam gün” uygulamasına karşı Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), grev ve eylem kararı aldı.

Sendika, öğretmenlere ve sendikal haklara yönelik baskıların yıllardır sürdüğünü, anayasal ve yasal hakların hedef alındığını vurguladı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem tarafından yapılan açıklamada, öğretmenlerin ve sendikanın korkutulmak, yıldırılmak ve baskı altında tutulmak istendiği ifade edilerek, bu girişimlere bugüne kadar izin verilmediği, bundan sonra da verilmeyeceği kaydedildi. Açıklamada, grev ve eylem hakkının yasalarla güvence altına alındığına dikkat çekilerek, bu hakkın kullanılmaya devam edileceği belirtildi.

Bu çerçevede KTOEÖS, yarın tüm okullarda 14.00–15.30 saatleri arasında grev ve eylem yapılacağını duyurdu. Sendika, söz konusu uygulamanın eğitimde nitelik kaybına, okullarda düzensizliğe ve çeşitli mağduriyetlere yol açtığını savunarak, nitelikli, bilimsel ve laik eğitim mücadelesinden vazgeçilmeyeceğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca, toplum mühendisliği olarak nitelendirilen çalışma ve dayatmalara karşı durulacağı vurgulandı; öğretmenlere ve topluma dayanışma çağrısı yapıldı. KTOEÖS, yeni yıl vesilesiyle tüm öğretmenlerin ve toplumun yeni yılını kutlayarak, 2026’nın barışın, eşitliğin, özgürlüğün ve adaletin egemen olduğu bir yıl olması temennisini paylaştı.