KTOEÖS: "Topluma hayal satmaktan vazgeçin"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim Bakanı’nı eleştirerek, eğitim sisteminin kangren olduğunu söyledi.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili sorunların her geçen gün büyüyerek, artarak, kaygı verecek bir boyuta ulaştığını belirtti.

Eğitim Bakanının Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada ve bazı medya kuruluşlarına verdiği beyanatlarda yanlış algı oluşturma çabası içerisine girdiğini, eğitimdeki esas sorunların konuşulmasını, sorgulanmasını engellemeye çalıştığını kaydeden Elmalı, “Bir kuruş katkı yapmadığı TEKNOFEST proje yarışmasında birinci gelen okulumuzun başarısını kendi başarısı olarak lanse etmesi, sendikamızın Kamu Hizmeti Komisyonu ile yaptığı temaslar, yazışmalar ve iş birliği neticesinde yıllar sonra zamanında yapılan öğretmenlik sınavları ve okulların 2022-2023 eğitim öğretim yılında asgari oranda eksik öğretmen kadrosuyla açılmasını yine kendi başarısı olarak sunması, yardımsever vatandaşların ve iş insanlarının yaptığı okulların yapımına sanki katkısı olmuş gibi anlatması yetmezmiş gibi, siyasi rant uğruna hala daha toplumumuza hayal satmaya devam ederek seneye tam gün eğitime geçileceğini söylemiştir.” ifadelerini kullandı

Tam gün eğitime geçmek için hiçbir çalışma yapılmadığını ifade eden Elmalı, okullar sorunlar içerisinde boğuşurken, sorunların çözümüyle ilgili plan-proje yapılmazken, sadece laf üretilerek eğitimin yönetilmeye çalışıldığını dile getirdi.

Elmalı açıklamsında şu ifadeleri kullandı:

“ Yıllardır devam eden Türkçe-İngilizce bilmeyen öğrencilerle ilgili akademik yılın başında yapılması gereken seviye tespit sınavı Ocak 2023’te yapılmaya başlanmıştır. Bu arada geçen 4 aylık sürede okullar yarı dönemi tamamlamaya hazırlanırken bu durumdaki binlerce çocuk hiçbir şey anlamadan, adaptasyon sorunu yaşayarak okuluna gidip gelmeye devam etmiştir. Eğitim Bakanlığı bünyesindeki olması gereken denetmen sayısı 60 iken sadece 17 denetmen olduğunu, okullarda tek 1 bölüm şefi dahi olmadığını, 68 atölye şefi olması gerekirken sadece 9 atölye şefi kaldığını ve tüm bunlara Eğitim Bakanlığının “Dur Bakalım Ne Olacak” dercesine yıllardır izleyici pozisyonda kalması eğitimin niteliğini düşürmekte, nesillerimizi heba etmektedir.”

Eğitimin niteliği ile ilgili değişen koşulları ve ihtiyaçları tekrar değerlendirip, yol haritasını çıkarmak için yasa gereği 5 yılda bir yapılması gereken eğitim şuralarının 2015 yılından bugüne yapılmadığını belirten Elmalı, Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü – Atama Yükselme Tüzüğü – Disiplin Tüzüğünün acilen revize edilmesi gerektiğinin bakanlıkça görmezden gelindiğini öne söyledi.

Eğitimdeki sorunların çığ gibi büyüdüğünü iddia eden Elmalı, “Okullarımızda aylardır devam eden temizlik hizmetlileri konusundaki sorun da tıpkı saydığımız diğer sorunlar gibi yok sayılmış, halı altına süpürülerek kördüğüme çevrilmiş, taşeron şirketlerin inisiyatifine bırakılmıştır. Suistimale açık hale getirilmiştir. Bugüne kadar 4 okulumuzda taşeronlarla ilgili kaygı verici gelişmeler olmuş, ancak Eğitim Bakanlığı bu konuda çözüm odaklı, somut hiçbir adım atmamıştır” dedi.

Elmalı, 18 yaşından küçük çocukların eğitim alacağı her öğretmen, her eğitim yerinin Eğitim Bakanlığının izni, denetimi ve kontrolünde olması gerektiğinin göz ardı edildiği, bakanlığın bu konudaki görevlerini yerine getirmediğini savundu.

Elmalı,” Her isteyen istediği yerde 15 yaşın altındaki çocuklarımıza bilimsel, laik eğitimle çelişen, suistimale açık kurslar vermekte, toplantı yapmakta, Anayasamıza, Milli Eğitim Yasamıza aykırı hareket etmekte, ancak Sayın Bakan bu konuda tek bir söz etmemektedir. Bilinmelidir ki; 'Bu ülke şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek yol Bilim Yoludur…. " ifadelerini kullandı