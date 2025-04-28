KTOEÖS, Teknofest etkinliğine katılmayacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Kıbrıs'ın kuzeyinde 1-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan Teknofest etkinliğiyle ilgili olarak eylem kararı aldı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Eğitim Bakanlığı'nın 2 Mayıs Cuma günü tüm öğrencilerin Teknofest etkinliğine taşınması çağrısı yaptığı belirtilerek, "yönetim kurulumuz bu etkinliğe katılımla ilgili üyelerimizin görev almaması yönünde eylem kararı almıştır." açıklaması yapıldı.

Toplum tarafından "başörtüsü tüzüğü" olarak bilinen Disiplin Tüzüğü'nüm geri çekilmesi yönünde KTOEÖS'ün başlattığı mücadele devam ediyor.