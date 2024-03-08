KTOEÖS: “Kadını ve bilimi yok sayan düzene karşı direnmekten vazgeçmeyeceğiz”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bilinçli ve örgütlü mücadeleyle eşitlik, adalet ve özgürlüğün sağlanabileceğini kaydetti.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem tarafından yapılan yazılı açıklamada, "gericileştirilen eğitim sistemi ve toplum yapısının kadın hakları ile insan hakları ihlallerinin, şiddetin, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin çok boyutlu bir sorun haline gelmesini sağladığı" belirtildi. Açıklamada, 2021 yılında İstanbul Sözleşmesinin feshi ile ihlallerin resmi hale getirildiği ve uluslararası anlaşmaların yok sayıldığı da ifade edildi.

Kadını ve bilimi yok sayan düzene karşı direnmekten ve mücadeleden vazgeçilmeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, eğitimde “kitapların dinselleştirildiği; vakıf, dernek, tarikat örgütlenmeleri ile yurtlarına ve kuran kurslarına yazılı izinler verildiği” belirtildi. Açıklamada, Din İşleri Dairesi’ne ek bütçe sağlanmasına da tepki gösterildi.

Saygı, hoşgörü, demokrasi, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, demokrasi, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi birçok değerin değiştirilmeye çalışıldığının öne sürüldüğü açıklamada, “Sendikamız, öğretmenlerimiz boyun eğmeyecek, direnecek, mücadelesine devam edecektir” denildi.

Açıklamada, “8 Mart’ta tüm emekçi kadınlarımızı, vahşi kapitalizme karşı direnen, hayatını kaybeden tüm kadınları saygıyla selamlar bilinçli ve örgütlü mücadeleyle eşitlik, adalet ve özgürlüğün ülkemizde de tüm dünyada da sağlanabileceğinin bir kez daha altını çizeriz.” ifadelerine yer verildi.