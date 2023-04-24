KTOEÖS: “Eğitimdeki sorunlara çözüm için yol haritasını belirleyin”

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, eğitimdeki sorunların çözümü ile ilgili geç kalmadan yol haritasının belirlenmesini istedi, geçmiş yıllarda yaşanılanları hatırlatarak, Bakanlığa ‘Yine aynı hataya düşmeyin’ uyarısında bulundu.

Madde madde taleplerini sıralayan Elmalı, okul binalarının deprem dayanıklılık ileri tetkiklerinin yapılıp sonuçların kamuoyu ile paylaşılarak, yol haritasının oluşturulması gerektiğine dikkat çekerek, Namık Kemal Lisesi, Dr.Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi, Lapta Yavuzlar Lisesi’nin 2023-2024 eğitim yılına nasıl başlayacağının netleşmesinin şart olduğunu ifade etti.

Elmalı’nın açıklaması şöyle:

"6 Şubat depreminin açtığı ve hiç iyileşmeyecek derin yaraların etkisi her geçen gün içimizi daha da acıtmaktadır. Depremlerin felaketlere dönüşmesi bencilliğin, açgözlülüğün, denetimsizliğin, bilimden ve eğitimden uzaklaşmanın bir sonucu olduğunu biliyoruz.

Ne yazık ki ülkemizde de eğitim ve eğitim sistemiyle ilgili bir çok sorun uzun yıllardır çözülmeyi beklemektedir. Mevcut sorunlara uzun yıllardır hiç el atılmamış olması, sorun yokmuşcasına davranılması, sorunların bugüne kadar daha karmaşık bir hale gelmesine yol açmış, eğitim-öğretimin birçok noktada kaos ortamına dönüşmesine göz yumulmuştur.

En başta Okul binalarının deprem dayanıklılık ileri tetkiklerinin yapılıp sonuçların kamuoyu ile paylaşılarak, yol haritasının oluşturulması

Namık Kemal Lisesi, Dr.Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi, Lapta Yavuzlar Lisesi’nin 2023-2024 eğitim yılına nasıl başlayacağının netleşmesi

Sayıları gittikçe artan ve içinden çıkılmaz hale dönüşen, sonuç alıcı somut adım atılması elzem olan Türkçe-İngilizce bilmeyen öğrenciler konusu

Güncellenmesi gereken Sınıf geçme Sınav Tüzüğü, Disiplin Tüzüğü gibi tüzüklerin revize edilmesi ve çağın ihtiyaçlarına cevap verecek duruma getirilmesi

Okul Bütçelerinin kullanımı konusunda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için

Eğitim Bakanlığı daha fazla zaman kaybetmeden bir an önce harekete geçmeli bu konuların çözümü için zamanı doğru kullanmalıdır.

Geçtiğimiz yıl Yaz tatilini fırsat bilerek, “Okullar kapalı, öğretmen okulda değil” diyerek Öğretmenler Yasasında tek taraflı, öğretmen sendikalarıyla hiçbir istişare yapmadan, dayatma bir yöntemle değişiklik yapılmaya çalışıldığını UNUTMADIK! Bu anlayışın aynı şekilde bu yıl yaz tatilini beklediği konusundaki şüpheler Öğretmenlerimizde ve bizlerde kaygı, tedirginlik ve gerginlik yaratmakla birlikte, bu zihniyete karşı hep birlikte yine direneceğimizden kimse şüphe duymamalıdır.

Bu çerçevede geçtiğimiz Ekim ayında yaptığımız grev ve eylem sonrasında Eğitim Bakanlığı sendikamızla yasanın bütünün görüşülmesi konusunda mutabık kalmış ve görüşmeler başlamıştır. Ancak bilinmelidir ki; iyi niyetimizin suistimal edildiğini düşündüğümüz anda yaz aylarındaki eylemlerde olduğu gibi en sert tepkiyi verecek her türlü eylem ve direniş ortaya konacaktır.

Eğitim Bakanlığını başta yukarıda belirtilen konular olmak üzere eğitimdeki sorunların çözümü ile ilgili geç kalmadan yol haritasının ortaya konması ve iyi niyetin suistimale dönüşmemesi için bir an önce harekete geçmeye davet ederiz."