KTOEÖS basın toplantısı düzenliyor

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yarın basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklamada, saat 12.00'de KTOEÖS merkez binasında gerçekleşecek olan basın toplantısında eğitimin ve okulların durumu ve bu doğrultuda 2025-2026 öğretim yılında yaşanacaklarla ilgili kamuoyuna açıklama yapılacak.