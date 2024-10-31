Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Başbakanlık önünde eylem yaptı. Eylemde, eğitimde yaşanan sorunlar, 2008 ve 2011 sonrası atanan öğretmenlerin durumu, "yasal haklara yapılan saldırılar", tam gün eğitim gibi sorunlara dikkat çekildi.

Eylemde, “Siz teslim oldunuz, biz teslim olmayacağız.”, “Göç Yasası’na dur de. Göç Yasası’nda buluşmak değil, Göç Yasası’ndan kurtulmak istiyoruz.”, “Öğretmenlere saldırı ve itibarsızlaştırma politikaları kabul edilemez.” pankartları açılırken; üzerinde “UBP, DP, YDP” logoları bulunan bir bebeğin zincirlendiği sandalye Başbakanlık bahçesine atıldı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ve “Göç Yasası mağduru” olarak belirtilen öğretmen Emre Uyguroğlu’nun konuşma yaptığı eylemde konuşmalar sık sık “Hükümet istifa”, “Yolsuzluğa son”, “Göç Yasası’na hayır”, “Direne direne kazanacağız” ve “Birlik, mücadele, dayanışma” sloganları ile kesildi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, eylemdeki konuşmasının başında hastanedeki bebek ölümüne değinerek, bebeğin yaratılan çarpık düzenin kurbanı olduğunu savundu ve “Sorumluluğu olan herkes, siyasiler de dahil yargılanmalı. Adalet ancak böyle sağlanabilir.” dedi.

Eylem, konteynerlerde veya inşaatlarda süren eğitim, kadro eksiklikleri, kalabalık sınıflar, Türkçe bilmeyen öğrenciler, sahte diploma meselesi, “torpille istihdamlar”, kitap içerikleri, tarikat yurtları, tam gün eğitim gibi sorunları da sıraladı; yetkilileri eğitimin niteliği gailesi taşımamakla suçladı.

Eylem ayrıca, 2008 ve 2011 sonrası göreve başlayan öğretmenlerin yasal haklarındaki adaletsizliğin görmezden gelindiği, hayat pahalılığı hesaplamasında “sahtekarlık” yapılarak halkın fakirleştirildiği, Meclis Başkanı seçiminde bile usulsüzlük yapıldığı suçlamalarında bulundu.

Selma Eylem’in ardından söz alan öğretmen Emre Uyguroğlu, bahse konu Yasa kapsamında çalışan öğretmenlerin sorunlarını aktardı.

Artan öğrenci sayısından da bahseden Bilgisayar Öğretmeni Uyguroğlu, 36 öğrenci ile bir laboratuvara girdiğini, bilgisayar sayısının yetersiz kaldığını belirtti, kalabalık sınıfın yarattığı sıkıntıları anlattı.

Öğretmenlerin özverilerinden bahseden Uyguroğlu, devlete girmeden önce özel sektörde çalışmışlıklarının yok sayıldığını belirtti. Uyguroğlu ayrıca maaş ve emeklilik uygulamalarının Anayasa’nın “eşit işe eşit ücret” ilkesine ters olduğunu da ekledi.

Tam gün eğitim uygulamasını da eleştiren Uyguroğlu, eğitimin niteliğinin önemine işaret etti. Uyguroğlu, “Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Alacağız. Çünkü hak verilmez, alınır.” dedi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise, Meclis Başkanlığı seçimlerine işaret ederek, “23’ün 25’ten büyük olduğunu söyleyen zihniyetin öğrenme güçlüğü olmadığını mı düşünüyorsunuz? Öğrenme güçlüğü çeken bir hükümetle karşı karşıyayız. İşimiz zor. Ama öğrenme güçlüğü olana da anlatırız. İşimiz bu.” dedi.

“Göç Yasası” öğretmenlerinin maaş ve baremlerine ilişkin sorunlardan bahseden Gökçebel, hükümeti var olan sorunları büyütmekle ve kamu görevlilerini tükenmişliğe itmekle suçladı. Gökçebel, tam gün eğitimde yaşananlardan ve eğitimdeki nitelik sorunlarına da değindi.

Yetkilileri öğretmen haklarına saldırmak ve koltuk sevdalısı olmakla itham eden Gökçebel, hastanedeki bebek ölümüne de işaret etti, “Çocuklarımızı da öldürmeye başladınız. Yeter… Koltuk için değer mi?” diye sordu.

Gökçebel’in konuşmasının sonunda eylemciler, “UBP, DP, YDP” logoları bulunan bir bebeğin zincirlendiği sandalyeyi Başbakanlık bahçesine attı.