KTEZO: “Esnafta para kalmadı…Bu düzen böyle gitmez”

Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) esnafta para kalmadığını, bu düzenin böyle gitmeyeceğini belirtti.

Yazılı açıklamasında, asgari ücret artırılmış gibi yapılacağını ancak vergiyle, fonla, harçla, gümrükle verilenin geri alınması için çalışacağını savunan KTEZO, bunun “ayağa kurşun sıkmak” olacağını kaydetti.

Oda, hükümete, “Mesajımız nettir. Parmağımızın arkasına saklanmayız” diyerek seslendi ve "Oransal artış olmaz. Nasıl ki bugüne kadar az kazanandan maaşlarınız için sermaye transferi yaptınız. Şimdi fedakârlık sırası sizde. Çok kazanandan az kazana transfer zamanı geldi. Bununla da kalmamalı altyapıya, sağlığa, eğitime, yeni yatırımları da öngörmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

KTEZO, yaklaşık 15 bin esnaf ve zanaatkarın esaret koşulları altında gün çalışıp, gün harcadığı, esnafın üçte birinin tek başına ve 11-12 saat mesai yaparak ekmek teknesini ayakta tutmaya çalıştığı, gerisinin de borç takarak zaman kazanma derdine düştüğünü belirtti.

Ülkedeki tüm kaynakların sadece maaş ödemelerine ayrıldığını, yerel kaynakların neredeyse tümünün bu amaç için kullanıldığını, yetmediğinde borçlanmaya gidildiğini, bu uğura kurumların bile gözden çıkarılarak etkisizleştirildiğini iddia eden KTEZO, TÜK, Binboğa, Cypruvex, DAÜ gibi stratejik kurumların içini boşaltıldığını da ileri sürdü.

KTEZO, son birkaç yıldır hayat pahalılığı artışına rağmen ciroların, gelirlerin nominal (nicel) olarak dahi büyümediğini de savunarak, bu durumda maaşların nasıl artacağını sordu.