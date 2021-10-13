“Konuşmak için çağırdı, darp etti”

Lefkoşa’da meydana gelen “Sirkat, Kasti Hasar, Ciddi Darp, Tecavüzi Alet Taşıma” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar H. Ç. ve A. U. G. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, zanlı 1 H. Ç. ve zanlı 2 A. U. G. ile Sirkat, Kasti Hasar, Ciddi Darp, Tecavüzi Alet Taşıma suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 12 Ekim’de Lefkoşa' da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji servisi park alanı doğu kısmında Lefkoşa' da sakin Zanlı 1 H.Ç’nin konuşmak istediği gerekçesi ile kendisini FD 869 plakalı aracı ile alan Lefkoşa' da sakin Ünal Eroğlu’yla konuşmak için park alanına park ettiği bir esnada elleri ile vurmak suretiyle darp ettiği esnada olay yerine gelen HD 711 plakalı araç ve içerisinden inen Zanlı 2’nin araçtan aldığı boru ile Ünal Eroğlu'nu vurarak yaraladıktan sonra, araçtan inen Zanlı 3 ve Zanlı 4’ün de Ünal Eroğlu’nu darp ettiğini anlattı. Ünal Eroğlu'nun zanlıların elinden kurtulup olay yerinden uzaklaşmasıyla zanlıların bu kez de Erol’a ait araca kasti hasar verdiğini kaydeden Polis, zanlıların araç içerisinde bulunan cep telefonunu da sirkat ettiklerini belirtti.

Tahkikatın henüz tamamlanmamış olduğunu, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, aranan şahıslar alınması gereken ifadeleri olduğunu belirten Polis, zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.