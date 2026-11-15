Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Kasım 2026 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 7 Buçuk Milyon TL'lik büyük ikramiye "06839" numaralı bilete isabet etti.

31 Aralık 2026 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 10 Milyon TL ve toplam ikramiye 32.052.500 TL olacak. Bilet fiyatının 500 TL olarak belirlendiği çekiliş biletleri Pazartesi gününden (16 Kasım 2026) itibaren satışa sunulacak.