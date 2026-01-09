Kırok: “Çalışanlara eşit artış vereceğiz”

Çatalköy–Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok, çalışanlarının sosyal ve ekonomik haklarını koruma yönündeki kararlı duruşunu sürdürdüğünü açıkladı.

Başkan Kırok, yapılan son düzenlemelerle belediye bünyesindeki tüm emekçilerin eşit ve adil şartlarda desteklendiğini vurguladı.

Başkan Kırok, daha önce belediye çalışanlarının sosyal hakları kapsamında ihtiyat sandığı yatırımlarının en yüksek oran olan %8 + %8 şeklinde düzenlendiğini hatırlatarak, emeğe verilen önemin somut adımlarla ortaya konulduğunu belirtti.

Yılın ilk hayat pahalılığı oranının %21,66 olarak açıklanmasının ardından, bu artışın yalnızca kadrolu personele yansıtılıp belediye şirket çalışanlarına %18,39 olarak uygulanmasının adil olmayacağı değerlendirmesinde bulunuldu. Belediye şirketi yöneticileriyle yapılan istişareler sonucunda, şirket çalışanlarına da %21,66 oranında artış yapılmasına karar verildi.

Açıklamada, Çatalköy–Esentepe Belediyesi’nin her koşulda adaletli ve eşitlikçi bir anlayışla hareket etmeye devam edeceği vurgulanarak, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışanlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz” denildi.