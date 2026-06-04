Kırmızı ette kuzey yine daha pahalı

Berivan BABAHAN

Kıbrıs’ın kuzeyinde kırmızı et fiyatları yükselmeye devam ederken, yurttaşın alım gücü geriliyor. Kuzey ile güney arasındaki fiyat farkı da varlığını korurken, iki taraf arasındaki uçurum dikkat çekiyor.

YENİDÜZEN’in adanın kuzeyi ve güneyinde yaptığı fiyat araştırması, kırmızı ette kuzeydeki fiyatların güneyden ortalama yüzde 72 daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Buna göre, kuzu etinin Kıbrıs’ın kuzeyinde güneyden yaklaşık yüzde 70 daha pahalı olduğu görülürken, bu oran dana kıymada yüzde 82’ye kadar çıkıyor. Canlı hayvan fiyatlarında ise kuzeydeki fiyatın güneyden yaklaşık yüzde 58 daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor.

Araştırmaya göre kuzeyde kuzu etinin kilosu 1.300 TL’den satılırken, güneyde aynı ürünün kilogram fiyatı 765 TL (14,5 Euro) olarak raflarda yer alıyor. Dana kıymanın kilosu kuzeyde 1.150 TL, güneyde ise 633 TL (11,99 Euro) seviyesinde bulunuyor.

Fiyat farkı yalnızca kasap reyonlarıyla sınırlı kalmıyor. Kuzeyde canlı hayvanın kilogram fiyatı 500 TL olarak açıklanırken, güneyde 317 TL (6 Euro) seviyesinde bulunuyor.

KIRMIZI ET FİYATLARINDA KUZEY-GÜNEY TABLOSU DEĞİŞMİYOR Ürün Kuzey Güney Kuzu eti: 1.300 TL 765 TL (14,5 Euro) Dana kıyma: 1,150 TL 633 TL (11,99 Euro) Canlı hayvan: 500TL 317 TL (6 Euro) 1 Euro: 52,80 TL kuru üzerinden hesaplanmıştır

Kuzu eti kuzeyde 1.300 TL, güneyde 765 TL

Kırmızı et fiyatlarındaki fark, kuzey ve güney arasındaki makasın kapanmadığını bir kez daha ortaya koyuyor. 1 Euro’nun 52,80 TL kuru üzerinden hesaplandığı araştırmada, kuzu etinin kilosu kuzeyde 1.300 TL, güneyde ise 765 TL (14,5 Euro) olduğu görüldü.

İki taraf arasındaki fiyat farkı kilogram başına 535 TL’ye ulaşırken, kuzeydeki kuzu eti fiyatının güneyden yaklaşık yüzde 70 daha yüksek olduğu görülüyor.

Dana etinde de tablo aynı

Kuzu etinde görülen fiyat farkı dana kıymada da değişmiyor. Kuzeyde kilosu 1.150 TL’den satılan dana kıyma, güneyde 633 TL (11,99 Euro) seviyesinde bulunuyor.

Buna göre iki taraf arasında kilogram başına 517 TL fark oluşurken, kuzeydeki fiyat güneydekinden yaklaşık yüzde 82 daha yüksek seyrediyor.

Canlı hayvanın kilosu güneyde 6 Euro

Canlı hayvan fiyatlarında da benzer bir tablo ortaya çıkıyor. Kuzeyde canlı kuzunun kilogram fiyatı 500 TL olarak açıklanırken, güneyde ise 317 TL (6 Euro) seviyesinde bulunuyor.

İki taraf arasındaki fark kilogram başına 183 TL’ye ulaşırken, canlı hayvan fiyatlarında da kuzeyin güneyden yaklaşık yüzde 58 daha pahalı olduğu görülüyor. Kuzu eti ve dana kıymada görülen fiyat farkı, canlı hayvan satışlarında da devam ediyor.