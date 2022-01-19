“Kırık bira şişesiyle bir birlerini yaraladılar”

Lefkoşa’da meydana gelen “Yaralama ve Tecavüzkâr Alet taşıma Kavga Rahatsızlık” suçları ile ilgili olarak tutuklana zanlılar A.A.A. ve G.E.A. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar, huzurda bulunan zanlı-1 A.A.A. ve zanlı 2 G.E.A’nın Yaralama ve Tecavüzkar Alet taşıma Kavga Rahatsızlık suçlarıyla yargılandığını belirtti. Polis, 18 Ocak 2022 tarihinde saat 17.45 raddelerinde Lefkoşa'da Gazeteci Kemal Aşık caddesi üzerinde iki zanlı arasında çıkan kavgada, zanlıların birbirlerini kırık bira şişesi ile yaraladığını anlattı, zanlılardan birinin alkollü olduğunu belirtti.

Polis, zanlı 1 Lefkoşa'da sakin 28 yaşındaki Nijerya uyruklu öğrenci A.A.A., bir taraf olup 181 promil alkollü iken tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ve tespit edilemeyen kırık bira şişesi ile diğer taraf olan zanlı 2 Lefkoşa'da sakin 28 yaşındaki Nijerya uyruklu öğrencilerin kırık bira şişesi ile birbirlerini yaralayan kavgada bulunduklarını anlattı.

Zanlıların aynı gün mesele ile ilgili olarak suçüstü hali gereği tutuklandığını belirten Polis, tahkikatın yeni başladığını, temin edilmesi gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri ile aranmakta olan emareler olduğunu söyledi.

Polis tutukluluk talep etti

Polis, zanlıların serbest kalması halinde tahkikata etki edebileceklerinden bu aşamada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

2 gün tutukluluk aldılar

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Lefkoşa’da kavga eden iki genç birbirini kırık şişeyle yaraladı