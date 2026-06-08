Kimliksizler Derneği yarın kitle bilgilendirme toplantısı yapacak
Kimliksizler Derneği yarın kitle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek.
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Kimliksizler Derneği yarın kitle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, toplantı Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon’da saat 18.00’de başlayacak.
Kimliksizler Derneği Başkanı Can Azer’in son gelişmelere dair yapacağı konuşmasıyla başlayacak program, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde davası bulunan Eda Hançer Akkor'un dava sürecini özetlemesi ile devam edecek.
Program kapsamında, Dernek Başkan Yardımcısı Nazen Şansal, “Vatandaşlık Başvuru Kılavuzu” hakkında bir sunum yapacak.
Program, katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla son bulacak.
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