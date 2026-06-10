Kimliksizler Derneği bilgilendirme toplantısı düzenledi

Kimliksizler Derneği, kitle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre toplantıda, konuyla ilgili son gelişmeler ve başvuru şekilleri ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon’da dün akşam yapılan toplantı, Dernek Başkanı Can Azer’in konuşması ile başladı.

Toplantıda, Kıbrıs’ın güneyinde yetkililer ile yapılan görüşmeler, Derneğin uluslararası kurumlar nezdindeki girişimleri ve Cumhurbaşkanlığı altındaki Komitenin çalışmaları ile hedefleri anlatıldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde emsal davası bulunan Eda Hançer Akkor ise, dava sürecini, iç hukuktaki ve AİHM’deki aşamalarını anlatarak AİHM’nin başvuruyu kabul etmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Örgütlü mücadeleye, Derneğin ve sendikaların desteğine de değinen Akkor, bu davanın kendisinin değil toplumsal mücadelenin davası olduğunu vurguladı.

Kimliksizler Derneği Başkan Yardımcısı Nazen Şansal ise “Vatandaşlık Başvuru Kılavuzu”nu görselli bir sunum ile katılımcılara aktararak soruları yanıtladı. Toplantıda katılımcıların soru, katkı ve deneyimleri de paylaşıldı.