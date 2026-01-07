Lefkoşa’da meydana gelen “Ev Açma”, “İkametgahtan Sirkat”, “Mülke Tecavüz” ve “Sarhoşluk”suçlarından tutuklanan zanlı M.O.G, yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Tayibe Kötüce olguları aktardı. Polis, 3 Ocak 2026 tarihinde saat 13.00 raddelerinde Lefkoşa’da, Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde bulunan bir otelin 103 numaralı odasında kalan zanlının, sarhoş bir vaziyette otel görevlisi personeli yanıltarak 303 numaralı odayı kendisinin diye açtırmasına müteakip içeriye girerek bahse konu odada kalan R.K'ye ait toplam 30 bin TL, 40 Dolar, 1 adet para cüzdanı, 7 adet banka kartı ve 1 adet cep telefonunu sirkat ederek odadan çıkış yaptığını söyledi.

Çalınan eşyalar ve paralar zanlının üzerinde bulundu

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, sirkat edilen eşyalar ve paraların zanlının üzerinde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru Kötüce, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını ifade etti. Polis, zanlının ülkede turist statüsünde bulunduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

“Kıbrıs’ta alkol fiyatları ucuz olduğu için çok içtim, ne yaptığımı hatırlamıyorum”

Mahkemede söz alan zanlı, “Kıbrıs’ta alkol fiyatları çok ucuz. O yüzden çok içtim, ne yaptığımı bilmiyorum.” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.