Kıbrıs’ta 25 saatte 50 artçı deprem

Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi (DİDEM), Erenköy’de bulunan derin kuyu deprem (sismik) istasyonu sayesinde Doğu Akdeniz’de meydana gelen en küçük sarsıntıyı bile kaydediyor.

AFAD ve Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Jeoloji ve Maden Dairesi ile imzalanan protokol kapsamında oluşturulan Merkez’de, Doğu Akdeniz’de meydana gelen tüm depremler çözümlenerek, en kısa sürede depremin derinliği, lokasyonu ve büyüklüğü netleştiriliyor.

KKTC sınırları içerisindeki 17 hız ve ivme istasyonu ile Erenköy’de bulunan bir adet derin kuyu deprem (sismik) istasyondan veri alan merkez, AFAD ile eş güdüm halinde çalışmalarını sürdürüyor.

Albayrak: “Depremin hem derinliğini, hem lokasyonunu, hem de büyüklüğünü çözümleyebiliyoruz”

Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşen Albayrak, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Merkezde AFAD ile eş zamanlı olarak tüm depremleri görebildiklerini kaydeden Albayrak, Doğu Akdeniz’de meydana gelen depremleri merkezde çözümleyebildiklerini dile getirdi.

Albayrak, depremin hem derinliğini, hem lokasyonunu, hem de büyüklüğünü hızlıca çözümleyebildiklerini ifade etti.

Merkezin 2025 yılı içerisinde faaliyete geçtiğini kaydeden Albayrak, iki jeofizik mühendisinin merkezde görev yaptığını belirtti.

Personelin büyük bir özveriyle çalıştığını, her an görevlerinin başında olduğunu ifade eden Albayrak, merkezdeki personel eksikliğine de değindi.

KKTC sınırları içerisinde veri aldıkları 17 hız ve ivme istasyonu ile Erenköy’de bulunan bir adet derin kuyu deprem (sismik) istasyonun olduğunu kaydeden Albayrak, istasyon sayısının artırılmasının planlandığını dile getirerek, “Daha çok istasyon, daha çok veri demektir.” şeklinde konuştu.

“Yaklaşık 50 artçı deprem meydana geldi”

Son günlerde Kıbrıs’ta meydana gelen depremlere de değinen Albayrak, 12 Kasım saat 11.31’deki ilk depremden, 13 Kasım saat 13.00’e kadarki 25 saat 29 dakikalık süreçte yaklaşık 50 artçı deprem meydana geldiğini ifade etti.

Panik olacak bir durumun olmadığını, bunun beklenen depremler olduğunu da vurgulayan Albayrak, Başbakanlık bünyesinde oluşturulan “Deprem ve Doğal Afet Değerlendirme ve İzleme Komisyonu”nda düzenli istişare halinde olduklarını ve toplantılar yaptıklarını belirtti.

KKTC için “Diri Fay Haritası” konusundaki çalışmalara da değinen Albayrak, deprem yönetmeliklerinin değişmesi için çalışmalarının Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne sunulduğunu aktardı.

Güncel deprem verilerini ve depremlerle ilgili anlık bilgileri sağlayan bir web sitesinin hazır olduğunu kaydeden Albayrak, yakın zamanda halka açılacağını ifade etti.

Bolat ve Özyankı: “Gözümüz sürekli ekranların üzerinde...”

KKTC Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi’nde görev yapan Jeofizik Mühendisi Selen Bolat ile Jeofizik Mühendisi Arif Özyankı da, merkezdeki çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

20 yıldır Jeoloji ve Maden Dairesi’nde Jeofizik Mühendisi olarak görev yapan Bolat, “Gözümüz sürekli ekranın üzerinde... Veri akışını sürekli izlemek zorundayız ki, anlık bir deprem olduğunda onu çözümleyebilelim.” ifadelerine yer verdi

Bolat, “Mesai saatleri dışında da özveriyle ve sürekli AFAD ile de iletişim içerisindeyiz ve görevimizin başındayız.” dedi.

Erenköy’de “sismik derin kuyu” istasyonun olduğunu ifade eden Bolat, bu sayede Doğu Akdeniz’de meydana gelen en küçük sarsıntıyı bile kaydedebildiklerini ifade etti.

10 yıldır Jeofizik Mühendisi olan Arif Özyankı da, mesai saatleri dışında da sürekli görev başında olduklarını belirtti.

Görevlerinin sadece depremleri değerlendirmek olmadığını dile getiren Özyankı, istasyonların düzgün çalışmasını da sağlayarak veri akışının sorunsuz bir şekilde olmasını sağladıklarını kaydetti.

Özyankı, depremlerde “şiddet” ifadesinin yanlış olduğunu, bunun deprem “büyüklüğü” olarak tanımlanması gerektiğini ifade etti.

Özyankı, deprem ülkesinde yaşadıklarını ve bunu son depremlerle tekrar hatırladıklarını kaydetti.