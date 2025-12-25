"Kıbrıs Türkü'nün hak ve çıkarlarının gasp edilmesine de müsaade etmeyeceğiz"

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Herkes bilsin ki biz dün olduğu gibi bugün de sulhu sükundan yanayız. Ama bu demek değildir ki haksızlığa rıza gösterir, zulme sessiz kalırız. Asla. Şunu burada çok açık ve net söylüyorum. İster Doğu Akdeniz'de ister Ege'de isterse başka bir yerde olsun biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz" dedi.

Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, Kıbrıs Türkü'nün hak ve çıkarlarının gasp edilmesine de müsaade etmeyeceklerinin altını çizerek, "Anlaşmalar yapılabilir, imzalar atılabilir, sipariş sorularla çeşitli mesajlar da verilebilir. Bunların hiçbiri bizi bağlamaz. Bizim politikamızı değiştirmez” şeklinde konuştu.

“Elinde 70 binden fazla Filistinli kardeşimizin kanı olanların hadsizliklerinin bizim nazarımızda teneke tıngırtısından farkı yoktur ve olamaz. Oyuna gelmedik, gelmeyeceğiz. Tahriklere kapılmadık, kapılmayacağız” diyen Erdoğan, Türkiye olarak uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalar çerçevesinde, tarihi tecrübelere ve köklü geleneğe yakışır şekilde vakarla, basiretle, sağduyuyla, sükunetle hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı.