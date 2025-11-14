Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 62. Olağan Genel Kurulu yapılıyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 62. Olağan Genel Kurulu 22 Kasım Cumartesi Günü saat 10.00’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda yapılacak.

Atatürk ve şehitlerin manevi huzurlarında yapılacak saygı duruşu ile başlayacak 62. Olağan Genel Kurul, Başkanlık Divanının oluşumu, gelen mesajların okunması, Oda Başkanının konuşması, Protokol konuşmaları, 61. Çalışma Döneminin Faaliyet ve Mali Raporlarının takdimi ve aklanması, Oda murakıbının tayini ile devam edecek.

Genel Kurul, dilek ve temennilerin sunulması ile tamamlanacak.

Genel Kurul Toplantısı, Oda’nın Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak.