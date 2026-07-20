"Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız"
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz dolayısıyla açıklama yaptı.
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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin adaya yaptığı askeri müdahalenin 52. yıl dönümünde açıklama yaptı.
Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız" ifadelerine yer verdi.
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