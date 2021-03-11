Kıbrıs Sanat ‘Çocuktan Çocuğa bir Armağan’la sevindirdi

Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale Okulu’nun başlattığı ‘Çocuktan Çocuğa bir Armağan’ isimli yardım kampanyası tamamlandı. Geçtiğimiz şubat ayıda başlatılan kampanya sonucu hazırlanan hediye paketleri, ihtiyaçlı çocuklara ulaştırıldı.

Kıbrıs Sanat Direktörü Gözlem Özdeğirmenci, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Çocuk Yuvası ve Özel Eğitim Merkezini ziyaret ederek öğrencilerin hazırladığı hediye paketlerini teslim etti.

Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale Okulu kurucuları Gözlem Özdeğirmenci ve Turgay Hilmi, kampanyanın amacının yardımlaşma ve dayanışmayı öncelik alarak, çocuklara insan sevgisini aşılamak, aynı zamanda çalışma motivasyonlarını artırmak olduğunu belirtti.

Kıbrıs Sanat öğrencileri kampanya kapsamında eğitime katıldıkları her gün çocuklar için hazırlamış oldukları yardım kutularına ailelerinin de desteği ile birer hediye koydu. Kampanyaya 60’ın üzerinde öğrenci katıldı.



Hediye paketleri, ihtiyaçlı çocukların online eğitimlerini sürdürebilmeleri için ipad, mouse, kulaklık, usb kabloları ve birçok farklı elektronik malzeme yanında çok sayıda giyim, kırtasiye malzemesi, kitap ve çocukları geliştirici oyuncaklardan oluştu.

‘Her zaman yanınızdayız, desteğiz’

Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale Okulu Direktörlerinden Gözlem Özdeğirmenci, Sosyal Hizmetler Çocuk Yuvası Müdürü Melek Alp ve Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi Müdürü Soner Öykün’le görüşerek, hediye paketlerini teslim etti.

Özdeğirmenci, “Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale Okulu olarak sanatsal alanda farklı projelerle desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale Okulu kurucuları Gözlem Özdeğirmenci ve Turgay Hilmi, yardım kampanyasına katılan öğrenci ve ailelere teşekkür etti.