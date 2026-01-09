Kıbrıs kültürü Avrupa turuna çıkıyor

Murat OBENLER

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı 6 aylığına üstlenmesi ile 1 Ocak’ta başlayan süreçte Kültür Bakan Yardımcılığı da tüm Avrupa kıtasına yayılan farklı kültür-sanat etkinlikleri düzenleyerek Kıbrıs adasının kültürünü Avrupa halklarıyla buluşturacak. İlk resmi etkinlik yetkililerin resmi konuşmaları yanısıra Kostas Silvestros’un yönetmenliğinde Kıbrıslı sanatçılar ve kültür insanlarının sahne alarak farklı sanat disiplinlerinde eserleri sahnelediği 7 Ocak Çarşamba akşamı Lefkoşa’da yer alan AB Konseyi 2026 Dönem Başkanlığı Açılış Töreni oldu.

1 Ocak-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kültür, sanat, yaratım ve sanatsal ifade ile Kıbrıs ile Avrupa’da yaşayan halklar arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçlayan zengin kültürel programda tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata, danstan güzel sanatlara ve eski eserlere kadar yapımlar-yaratımlar yer alıyor. Bu program Kıbrıs Çağdaş Kültür Bölümü(Dairesi), Kıbrıs El Sanatları Servisi, Kıbrıs Eski Eserler Dairesi, Kıbrıs Hükümeti, Kıbrıs Devlet Arşivi, Basın ve Enformasyon Bürosu ve Kıbrıs AB Konseyi Başkanlığı 2026’nın ilgili ülkelerin resmi ve kültür-sanat kurumlarıyla yaptıkları işbirliği ile hayata geçiyor.

ETKİNLİK PROGRAMI (19 Başlıktan oluşuyor)

21 Ocak …. AB Konseyi 2026 Dönem Kıbrıs Dönem Başkanlığı Açılış Galası/Brüksel, Belçika

22 Ocak…. Justus Lipsius ve Europa binalarının Dekorasyonunun sunumu/Brüksel, Belçika

27 Ocak …. "Nicosia Uluslararası Havalimanı" Sergisinin Açılışı/Brüksel, Belçika

29 Ocak …."Agropoetik: Topraklar/Bedenler" - Sanat Sergisi/ Yer: State Gallery of Contemporary Art-SPEL Lefkoşa, Kıbrıs

10 Şubat …."Louvre'da Kıbrıs" – Arkeoloji Sergisi/ Yer: Louvre Müzesi,Paris, Fransa

10 Şubat … Chypre à la Bibliothèque nationale de France (BnF), Paris/Fransa

(Not:Değerli antik eserler, el yazmaları, çizimler, gravürler ve arşiv belgeleri, adanın antik çağlardan ve Bizans mirasından Frank ve Venedik dönemlerine ve modern zamanlara uzanan yolculuğunu anlatarak, Fransa ve Avrupa ile olan bağlarını vurguluyor. Özellikle Louis François Cassas'ın eserleri ve Kıbrıs Bankası Kültür Vakfı ile Lefkoşa'daki Panagia Faneromeni Kilisesi'nden ödünç alınan 17.-18.y.y. ait önemli ikonlar, adanın Ortodoks Bizans geleneğinin önemini vurguluyor. Ayrıca, dünyanın en büyük el yazması koleksiyonu olan BnF'nin Kıbrıs koleksiyonları, sikkeler, haritalar, arkeolojik eserler ve 19. yüzyıl sanat eserleriyle birlikte adanın kültürel kimliğinin sürekliliğini ve parlaklığını ortaya koyuyor.) Yer:Fransa Ulusal Kütüphanesi (The Bibliothèque Nationale De France Richelieu)

27 Şubat …."Kıbrıs ve İtalya: Paylaşılan Kültürel Kimlikler" – Arkeoloji Sergisi/Roma, İtalya

10 Mart …. "Sektör 2": Tarih Sergisi/Atina, Yunanistan

12 Mart …. "George Pol. Georghiou – Zamansız Kıbrıs": Sanat Sergisi/Londra, Birleşik Krallık

14 Mart …. "Müzelerde sanatsal uygulamalar ve müze anlatılarının yeniden anlatımı: Araç kutusunu genişletmek" ve Performanslı Sesli Yürüyüş "Karşılaşmalar"ın Lansmanı/Stockholm, İsveç

17 Mart ve 18 Mart …. Tiyatro Oyunu “Karşılaşmalar” / “Συναντήσεις” / Stockholm, İsveç

19 Mart …. Alexia "KIBRIS" adlı Konser / Washington, Amerika Birleşik Devletleri

21 Mart…. "Güzellik Sorgulanıyor" - Sanat Sergisi/ Yer: Andreas Murkudis Gallery,Berlin, Almanya

Not: Güzellik, kendi başına peşinden koşulan bir şey değil, daha ziyade eserin somutlaşmasıyla birikir.

Güzelliğin neyi oluşturduğuna dair çağdaş anlayışlar, bütünlük kavramının ötesine geçerek bir parçaya, bir bütünün bir bölümüne, kusura veya başarısızlığa atıfta bulunabilir. Küratörler: Savvas Christodoulides ve Pavlina Paraskevaidou

26 Mart …. KAYIP MEKANLAR- Lefkoşa Tampon Bölgesi İçinde/Brüksel, Belçika (Not: Bir zamanlar orada yaşamış insanların anılarından ilham alan bu eşsiz VR/360 deneyimi, sizi dikenli tellerin ardına davet ederek şehrin tampon bölgesindeki üç ikonik kayıp mekanı keşfetmenizi sağlıyor.

11 Nisan …. "Monsieur Doumani" Konseri/Brüksel, Belçika

13 Nisan …. "Bulutlardaki Saniyeler" ve "Ode" – Çağdaş dans gösterileri/Brüksel, Belçika

14 Mayıs …. "Picasso ve Kıbrıs: Akdeniz Seramikleriyle Karşılaşmalar" – Arkeoloji ve Sanat Sergisi/ Barselona, İspanya

9 Haziran …. "Doğayı Şekillendirmek" - Sanat Sergisi/ Kopenhag, Danimarka

Programla ilgili detaylar için https://cyprus-presidency.consilium.europa.eu/en/events

adresine girilebilir.