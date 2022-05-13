Kıbrıs Eurovision 2022 finaline kalamadı

Kıbrıs, Andromachi ve "Ela" şarkısıyla 9. sırada yer aldı. Yarışan 18 ülkeden 10'u Cumartesi günkü finalde yer aldı. Belçika, Çek Cumhuriyeti, Azerbaycan, Polonya, Finlandiya, Romanya, Sırbistan, İsveç, Estonya ve Avustralya finalde yer alacak ülkeler oldu.

Yunanistan, Amanda Georgiadi ve "Die Together" şarkısıyla ilk yarı finalden, finale yükselmişti. 25 ülkenin katılımıyla yarın akşam saat 10'da yapılacak olan final, Rik 1 ve istasyonumuzun yüksek çözünürlüklü kanalından canlı yayınlanacak.

Türkiye bir süredir Eurovision şarkı yarışmalarına katılmıyor.