Kıbrıs 2020’de 7.000’den fazla sığınma başvurusu aldı

Telekonferans aracılığıyla Uluslararası Mülteciler Örgütü’nün (UMÖ) Bölgesel Ofisi Müdürü Ola Henrikson’u Kıbrıs’taki mülteci akınları konusunda bilgilendiren Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Nikos Nouris, salgın krizine rağmen Kıbrıs’ın 2020’de 7.000’den fazla sığınma başvurusu aldığını ve ilk sırada Suriyeli göçmenlerin bulunduğunu anlattı.

Görüşmenin amacı, üçüncü ülke kökenli göçmenlerin gönüllü olarak ülkelerine geri dönmeleri ve yeniden entegre edilmeleri için sonuç verici çözümler bulunması konusunda Uluslararası Mülteciler Örgütü (UMÖ) ile işbirliğinin güçlendirilmesi olduğu belirtildi.

Nouris, Avrupa üyesi ülkeler arasında, nüfus oranına kıyasla Kıbrıs’ın en çok başvuru alan ve almaya devam ettiğini belirterek, özellikle “Yeşil Hat” üstünden gelen göçmenler nedeniyle görülen artışın sığınma sistemi ve Kıbrıs’ın kabul sistemi üzerinde baskı yarattığına dikkat çekti.

Nouris, Ola Henrikson’u Kıbrıs’ın durumu ele almak için bulunduğu eylemler konusunda bilgilendirerek, son dönemde Lübnan ile yapılan yeniden kabul anlaşmasının, Kıbrıs’a yoğun mülteci akınlarının geldiği daha başka ülkelerle de yapılması yönünde çalıştıklarını söyledi.

Nouris, sığınma başvurularının kabul edilmeyen kişilerin geri gönderilmesinin hızlandırılması yönünde son dönemde bir dizi yeni yasa tasarısının onaylandığını dile getirdi.

Nouris, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin göçmenlerin gönüllü olarak ülkelerine geri dönmeleri ve yeniden entegre edilmeleri programını kullanarak kişilerin ülkelerine güven içinde geri dönmeleri ve yeniden entegre edilmelerinin hedeflendiğini kaydetti.

Nouris, Uluslararası Mülteciler Örgütü müdüründen mevcut programın geliştirilmesi ve daha da güçlendirilmesi yönünde yardım etmesini isteyerek savunmasız göçmenlerin yerleşimi ve aynı zamanda belli bölgelerin gettolaşmasından ve demografik yapısının değişimden kaçınılması için tartışılmakta olan pilot programa da değindi.

Ola Henrikson ise kendi tarafından Örgütün Kıbrıs Cumhuriyeti’nin çabalarını desteklemeye hazır olduğu güvencesi verdi.