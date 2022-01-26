Kıb-Tek’e yeni borç yükü: Akaryakıt temini için 4 milyon dolar
Seçim sonrasında, ilk icraat Kıb-Tek’e yeni borç yükü kararı oldu.
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Seçim sonrasında, ilk icraat Kıb-Tek’e yeni borç yükü kararı oldu.
Bakanlar Kurulu, mali sıkıntıyla boğuşan kuruma akaryakıt temininde kullanılması için Capital Bank Ltd.'den Devlet Kefalet senedine dayalı 4 milyon dolar borçlandırdı.
Bugünkü kurdan hesaplandığında 4 milyon doların TL karşılığı 54.4 milyon TL.
Resmi Gazete’de yer alan karar şöyle: Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna akaryakıt temininde kullanılması amacıyla, Capital Bank Ltd.'den yıllık % 4,50 faiz oranı ile 4.000.000 USD tutarında BCH (overdraft) şeklinde sürekli doldur/boşalt çalışacak boçlanmanın, Devlet Kefaletine dayalı olarak kullanılmasına karar verdi.
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