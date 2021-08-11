Kıb-Tek: Üretim yetersiz, birer saat kesinti yapacağız
Kıb-Tek, bugün dönüşümlü olarak 15.00-19.00 saatleri arasında birer saatlik kesinti yapılacağını duyurdu.
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), üretim yetersizliği nedeni ile ülke genelinde tüm bölgelerde bugün dönüşümlü olarak 15.00-19.00 saatleri arasında birer saatlik kesinti yapılacağını duyurdu.
Yapılan açıklamada halkın her an şebekede elektrik varmış gibi davranması istendi.
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