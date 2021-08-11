Kıb-Tek: Üretim yetersiz, birer saat kesinti yapacağız

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), üretim yetersizliği nedeni ile ülke genelinde tüm bölgelerde bugün dönüşümlü olarak 15.00-19.00 saatleri arasında birer saatlik kesinti yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada halkın her an şebekede elektrik varmış gibi davranması istendi.