KIB-TEK, “3 günlük yakıt kaldı” iddiasını doğruladı: “Gemi, en geç Pazartesi gelecek”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Genel Müdür Vekili Dalman Aydın, EL-SEN Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu’nun “Teknecik Elektrik Santrali’nde 3 günlük yakıt kaldı” açıklamasını doğruladı.

BRT’ye konuşan Aydın, “İkizlerin geleceği güne kadar yoğun yakıt stoğu yok ama yakıtı yetecek şekilde düzenledik. Mevcut yakıt 3 gün daha idare edecek. Gemi en geç Pazartesi günü gelecek” açıklamasında bulundu.

Aydın, “Bu arada, geçen gün elektrik kesintilerinin yakıtlarından kaynaklanmadığını, kesintilerin arıza kaynaklı olduğunu halkımızın bilmesinde fayda var” dedi.

El-Sen : "Yaklaşık 3 günlük yakıt kaldı"