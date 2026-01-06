Kevser Duran: Gündüz vakti silahlı saldırıya uğrayan babam hayatta

Kevser Duran, babasının gündüz saatlerinde silahlı saldırıya uğradığını sosyal medya paylaşımı ile anlattı. Olayın, insanların işlerine gittiği, sokaklarda hayatın olağan akışında sürdüğü bir zamanda gerçekleştiğini belirten Duran, saldırıyı bir haberle öğrendiğini ifade etti.

Hastaneye kaldırılan babasının hayati tehlikesinin bulunmadığını belirten Duran, doktorların genel durumunun iyi olduğunu söylediğini aktardı. Ancak vücudunda kalan bazı kurşunların ameliyatla çıkarılmasının riskli olabileceği bilgisinin paylaşıldığını da ekledi.

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin çocuk yaşta olduğuna dikkat çeken Kevser Duran, yaşananların yalnızca ailesini değil, toplumu ilgilendiren bir sorun olduğunu vurguladı. Gündüz vakti, herkesin gözü önünde bir silahlı saldırının gerçekleşebilmesinin, güvenlik ve ihmaller zincirine işaret ettiğini kaydetti.

Açıklamasında, yaşananların intikam duygusuyla değil, unutulmaması ve ders çıkarılması amacıyla paylaşıldığını belirten Duran, çocukların eline silah değil, gelecek verilmesi gerektiğini ifade etti.