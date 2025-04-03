"Kentimizde kaldırım çalışmaları devam ediyor"

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kentteki yol ve kaldırım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şenkul, hem Çalatköy'ü Ozanköy'e bağlayan yol, hem de Karaoğlanoğlu'nu Zeytinlik köyü üzerinden Girne'ye bağlayan yolda çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Şenkul'un paylaşımı şöyle:

Kentimizin doğusunda bulunan ve Çatalköy'ü Ozanköy’e bağlayan yol güzergahında önce dar köprüyü genişlettik, şimdi ise yayaların güvenliğini artırmak için yaptığımız yolun güneyinden kaldırım kuzeyinden ise hem kaldırım hem de aydınlatma çalışmalarımız süratli şekilde devam etmektedir.

Buna paralelel olarak kentimizin batısında bulunan ve Karaoğlanoğlu'nu Zeytinlik köyümüz üzerinden Girne'ye bağlayan yol güzergahında da çift yönlü olarak yapılan kaldırım çalışmalarının sonuna yaklaştık.

Az laf çok iş…