Kendilerini uyaran polise saldırdılar: 3 tutuklu

Lefkoşa’da kendilerini uyaran polis memurlarına saldıran zanlılar L. N.C, H.C ve P. D. M tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, zanlıların dün gece saat 23.40 raddelerinde Lefkoşa'da bir apartman boşluğunda gürültü yaptıkları için kendilerini uyaran 4 polis memurunu darp edip görevlerinden men ettiği ve uygunsuz tavır harekette bulundukları gerekçesi ile suçüstü tutuklandıklarını belirtti.

Polis, zanlıların aktif öğrenci olduklarını belirttiklerini de aktardı, soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlamalarını talep etti.

Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunması, 2’şer bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.