Kenan Atakol’u kaybettik

Kuzey Kıbrıs siyasetinin ve akademik dünyasının önemli isimlerinden, eski Dışişleri Bakanı Kenan Atakol hayatını kaybetti.

Siyaset hayatında 1976–1998 yılları arasında Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili seçilen Atakol, Kurucu Meclis’te de görev aldı. Tabii Kaynaklar ve Enerji, Eğitim ve Kültür, İçişleri, Turizm ile Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları yaptı. 1978–1983 ve 1985–1994 yılları arasında toplam 13 yıl Dışişleri Bakanlığı görevini yürüterek bu alanda en uzun süre görev yapan isim olarak tarihe geçti.

Siyasetten sonra sosyal ve çevresel çalışmalara ağırlık veren Atakol, 2002 yılında Çevre Koruma Vakfı’nın kuruluşunda yer aldı ve başkanlığını üstlendi. “Kıbrıslı Türkler ve Rumlar” adlı bir kitabı bulunan Atakol, evli ve iki kız babasıydı.