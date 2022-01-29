Kazada salon araç alev aldı
Lefkoşa’da, Şehit Mustafa Ruso Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada HF 110 plakalı salon araç ve TRC 803 plakalı minibüs çarpıştı.
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Lefkoşa’da, Şehit Mustafa Ruso Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada HF 110 plakalı salon araç ve TRC 803 plakalı minibüs çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle salon araçta yangın çıktı. Polis olay yerindeki incelemesini sürdürüyor. Kaza nedeniyle cadde üzerindeki trafikte ise aksamalar yaşanırken, akış yavaş da olsa polis kontrolünde sürüyor.
AYRINTILAR AZ SONRA...
FOTOĞRAFLAR FEHİME ALASYA
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Etiketler : kaza, trafik, trafik kazası