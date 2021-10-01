Kaza ucuz atlatıldı

Bugün saat 12:30 sıralarında Göçmenköy bölgesinde meydana gelen kazada iki araç çarpıştı, çarpışma sonucu araçlardan biri yan dönerek durabildi. Kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre 62 yaşındaki Ramadan Yiğitçe, yönetimindeki araç ile anayola dikkatsizce giriş yaparken, o esnada cadde üzerinde seyreden 25 yaşındaki Gülfem Kaşkan yönetimindeki aracın önünü tıkadı. Çarpışma sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Kaşkan yolun sol kısmında bulunan restoranı çevreleyen demir parmaklık ve ağaçlara çarptıktan sonra sağ yan kısmı üzerine devrilerek durabildi. Kazada yaralanan olmadı.