Kavgada serçe parmağını kırdılar

Gönyeli’de meydana gelen vahim zarar suçu ile ilgili olarak tutuklanan N. S.S. ve E. S. F. mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlılardan birinin 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, diğerinin ise tutuksuz yargılanmasına emir verildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Şener, huzurda bulunan N. S.S. ve E. S. F.’nin vahı̇m zarar suçundan yargılandıklarını belirtti. Polis, 2 Temmuz tarı̇hı̇nde saat 12:45 sıralarında Lefkoşa Gönyelı̇’de Hasan Hüseyı̇n Saçar ı̇le kavga ettiklerini, kavga sırasında Saçar’ın sağ el serçe parmağının kırılmasına sebep olup vahı̇m bedensel zarara uğrattıklarını belirtti.

Polis, mesele ı̇le ı̇lgı̇lı̇ olarak zanlılar derdest emrı̇ gereğı̇ tutuklandıklarını söyledi. Mesele ı̇le ı̇lgı̇lı̇ olarak hangi zanlının vahim zarar suçunu işlediğinin tespı̇t edı̇lemediğini belirtti.

Zanlı N. S.S.’nin 49 gündür ikamet izinsiz olduğunu, E. S. F.’nin ise öğrenci statüsünde olduğunu söyleyen Polis, zanlıların aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlıların davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlı N. S.S.’nin 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, zanlı E. S. F.’nin 25 bin TL nakit teminat yatırması ve haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.



