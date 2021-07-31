Karşıyaka’daki yangın büyüyor

Karşıyaka (Vasilya) üzerindeki ormanlık arazide çıkan yangın korkuttu, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Dağ eteğindeki yangından çıkan yoğun dumanlar Karşıyaka, Alsancak, Lapta ve Karaoğlanoğlu’dan da görülüyor.

Yangın için herkes seferber...

Yangına İtfaiye ekipleri yanı sıra Sivil Savunma, bölge belediyelerinden ekipler ve sivil araçlarla müdahale ediliyor.

Lapta Belediyesi, su tankeri olan vatandaşlardan yardım duyurusu yaptı. İtfaiye ekipleri, Sivil Savunma ve bölge belediyleri yangına müdahale ediyor.

Yangına çok fazla vatandaşın da su tankerleri ile yardım ettiği gözlemlendi.

Korkulan oldu…

Türkiye’de meydana gelen yangınlar ile ülkemizdeki Meteoroloji Dairesinin yangın için ‘Yüksek risk’ açıklamalarından sonra bir dizi tedbirler alan Orman Dairesi, özellikle ormanlık alanlardaki ateşli pikniği yasaklamış, bazı ormanlık alanlara girişler bile kapatılmıştı.

Helikopter Türkiye’de

Türkiye’deki Manavgat bölgesinde meydana gelen yangın nedeniyle ülkede konuşlanan yangın helikopterinin ülkede bulunmadığı öğrenilmişti. YENİDÜZEN’e konuşan Orman Dairesi Müdür Cemil Karzaoğlu, yangın helikopterinin ülkede olmadığını ifade etmişti.

Tatar olay yerinde

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Karşıyaka’da meydana gelen yangında söndürme çalışmalarını yerinde izliyor. Tatar, yangın alanında incelemelerde bulunuyor.

Lapta Belediyesi’nden çağrı: “Su tankeri olanlar yardım etsin”

Lapta Belediyesi, sosyal medya hesabından yapılan duyuruda yangına müdahale için bölgede su tankeri olan vatandaşlardan yardım istendi. Açıklamada: “Karşıyaka’daki orman yangını için bölgedeki tüm su tankeri olan vatandaşlardan yardım istiyoruz” denildi.

Polis Basın Subaylığı'nda yapılan açıklama şöyle:

Bugün saat 12.30 sıralarında, Karşıyaka köyünün güney batı kısmındaki ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Ayrıntılar gelecek…