Öldürülen eşeklerle ilgili 4 kişi tutuklandı

Dipkarpaz’da, 16 hür eşeğin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen polis soruşturması kapsamında dört kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olayda kullanılan fişeklerle benzerlik taşıyan kartuş kısmı kesik av tüfeği fişeği tasarrufunda bulunan D.D. (54) ve U.D. (27), adına kayıtlı tüfeğin namlu kısmı eksik olan T.K. (39) ile adına kayıtlı silahı polise ibraz edemeyen E.D. (41) gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.