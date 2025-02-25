Öldürülen eşeklerle ilgili 4 kişi tutuklandı
Polis, Karpaz'da öldürülen 16 eşekle ilgili soruşturma kapsamında 4 kişinin tutuklandığını açıkladı.
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Dipkarpaz’da, 16 hür eşeğin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen polis soruşturması kapsamında dört kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olayda kullanılan fişeklerle benzerlik taşıyan kartuş kısmı kesik av tüfeği fişeği tasarrufunda bulunan D.D. (54) ve U.D. (27), adına kayıtlı tüfeğin namlu kısmı eksik olan T.K. (39) ile adına kayıtlı silahı polise ibraz edemeyen E.D. (41) gözaltına alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
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