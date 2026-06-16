“Karne günü bir yargılama günü haline getirilmemeli”

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanı Dr. Cemal Mert, anne ve babaların karne gününü bir “yargılama günü” haline getirmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Mert, yaptığı yazılı açıklamada, karnelerin çocukların yıl boyunca gösterdiği çaba ve akademik gelişimin bir göstergesi olduğunu ancak onların değerini, yeteneklerini veya gelecekteki başarı potansiyellerini belirleyen tek ölçüt olmadığını vurguladı.

Her çocuğun öğrenme hızı, ilgi alanları ve güçlü yönlerinin farklı olduğunu kaydeden Mert, istedikleri sonucu elde edemeyen öğrencilere yaz tatilini eksikleri fark etmek, yeni hedefler belirlemek ve kendilerini geliştirmek için değerli bir fırsat olduğunu hatırlattı.

“Çocuklarımızı notlarıyla değil, çabalarıyla değerlendirelim”

Anne ve babalara karne gününü bir yargılama günü haline getirmeme önerisinde bulunan Mert, “Çocuklarımızı notlarıyla değil, çabalarıyla değerlendirelim.” dedi.

Çocukların sevgi, anlayış, güven ve desteğe ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Dr. Cemal Mert, karne nedeniyle yapılan kıyaslama, eleştiri ve cezalandırıcı tutumların çocukların özgüvenini zedeleyebileceği uyasında bulundu. Mert, “Çocuklarımızın gösterdikleri çabayı takdir etmek, eksiklerini birlikte değerlendirmek ve gelecek dönem için onları cesaretlendirmek en doğru yaklaşımdır.” dedi.

“Yaz tatili yalnızca bir dinlenme dönemi değil, çocukların farklı deneyimler kazanabileceği önemli bir gelişim sürecidir”

Yaz tatilinin yalnızca bir dinlenme dönemi değil, aynı zamanda çocukların farklı deneyimler kazanabileceği önemli bir gelişim süreci olduğunu kaydeden Mert, “Ailelerimizi çocuklarını ekran karşısında geçirilen uzun saatlerden uzaklaştırarak; kitap okumaya, spor yapmaya, yüzmeye, doğa yürüyüşlerine, bisiklete binmeye, müzik ve sanat etkinliklerine, yaz kamplarına ve sosyal etkinliklere yönlendirmeye davet ediyoruz. Çocukların yaşlarına uygun ev içi sorumluluklar üstlenmeleri de özgüven ve sorumluluk duygularının gelişmesine katkı sağlayacaktır. Mutlu çocuk, oynayan; gelişen çocuk, keşfeden çocuktur.” ifadelerini kullandı.

Yaz aylarında açık havada geçirilen zamanda güneşten korunmaya özen gösterilmesi, yeterli sıvı tüketiminin sağlanması ve özellikle günün en sıcak saatlerinde uzun süre güneş altında kalınmaması uyarılarında da bulunan Dr. Mert, çocukların güvenli, temiz ve destekleyici ortamlarda vakit geçirmesinin önemine vurgu yaptı.

Mert, tüm öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere huzurlu, sağlıklı, güvenli ve mutlu bir yaz tatili diledi.