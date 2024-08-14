Kamuya açık yerde “idrarını yaptığı için” kendisini uyaran şahsı dövdü

Kamuya açık bir yerde, görülebilecek şekilde idrarını yaptığı için kendisini uyaran kişi darp edip, hastanelik etti.

Polis açıklamasına göre, dün saat 10.00 sıralarında Boğazköy’de bir apartmanın önündeki araziye çişini yapan S.B (E-53) ve olay yerinde bulunan M.B. (E-25), tasarruflarında bulundurdukları ahşap sopa ve alüminyum koltuk değneğiyle Y.T.’yi darp etti. Yaralanan Y.T. , Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınırken S.B. ve M.B. tutuklandı.