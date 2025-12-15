“Kamusal eğitimi, çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, eğitimde yaşanan sorunlara dikkat çekerek bugün saat 14.30’da Başbakanlık ışıklarında olacaklarını duyurdu.

Yazılı açıklama yapan Eylem, “Eğitimde, okullarımızda yaşanan yığınla sorunla çocuklarımız, öğretmenlerimiz, velilerimiz boğuşmaya devam etmektedir.” dedi.

Okulların deprem güvenliği ve altyapı sorunlarına işaret eden Eylem, “Depremler yaşanmakta ancak okullarımız hala daha güçlendirilmemiş durumdadır, inşaatlar veya konteynerler içindedir. Yaşanan yoğun yağış sonrası bataklığa dönüşmüş, altyapı sorunları hala daha çözülmemiş olmasına rağmen okullarımızda sahte tam gün dayatması ısrarla sürdürülmekte, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hak etmedikleri mağduriyetler, sıkıntılar yaşatılmaya devam edilmektedir.” ifadelerini kullandı.

Eylem, “Bu dayatmayı sürdüren Eğitim Bakanlığı ve Hükümet yaşananları görmezden, bilmezden gelmekte çözüm üretmek yerine talimatları yerine getirip koltuklarını koruma derdine düşmeyi sürdürmektedir.” dedi.

Mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Eylem, “Devlet okullarımızı, kamusal eğitimi, çocuklarımızı yalnız bırakmayacak tüm dayatmalara karşı mücadeleyi sürdürecek nitelikli, laik, bilimsel eğitimden vazgeçmeyeceğiz.” açıklamasında bulundu.