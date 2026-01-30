“Kamusal eğitim güçlendirilmeli, bu yapılana kadar özel okul ücretleri denetlenmeli”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, bugün birçok okulda karne günü olduğunu anımsatarak, kamusal ve özel eğitim arasındaki farkın her geçen gün daha da açıldığına dikkat çekti.

Kişi, kamu okullarındaki altyapı sorunlarının ve özellikle konteyner sınıflarda eğitim verilmesinin, aileleri istemedikleri halde özel okullara yönelttiğini belirtti. “Kimse çocuğunun bir konteynerde eğitim görmesini istemez” diyen Kişi, bu koşullar altında özel okul tercihinin bir lüks olmaktan çıkıp zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

Özel okul ücretlerinin döviz üzerinden ve sürekli biçimde artırılmasının birçok aileyi ciddi bir ekonomik yük altında bıraktığını vurgulayan Kişi, ülkede bir yanda atıl durumda bırakılmış bir kamusal eğitim sistemi, diğer yanda ise neredeyse hiçbir denetime tabi olmadan sınırsız fiyat artışı yapabilen bir özel eğitim sektörü bulunduğunu söyledi.

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, esas hedefin kamusal eğitimin güçlendirilmesi ve tam gün eğitimin hayata geçirilmesi olduğunu belirterek, “Ancak bu hedeflere ulaşılana kadar, özel okul ücretlerinin de kamu yararı ve eğitim hakkını koruyacak şekilde ciddi biçimde ele alınması şarttır” dedi.

Kişi, eğitim hakkının piyasa koşullarına terk edilemeyeceğini vurgulayarak, kamunun hem kendi sorumluluğunu yerine getirmesi hem de özel eğitim alanında etkin bir denetim mekanizması kurması gerektiğinin altını çizdi.