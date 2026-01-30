Cahitoğlu, Güçlüsoy ve Talaykurt görevden alındı
Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Durali Güçlüsoy ve Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Halil Talaykurt görevden alındı.
A+A-
Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Durali Güçlüsoy ve Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Halil Talaykurt görevden alındı.
Devlet Planlama Örgütü Müsteşar mevkiine Mehmet Ağa, Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı mevkiine ise Okan Donangil atandı.
Görevden alma ve atama kararnameleri, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararlar, yarından itibaren geçerli olacak.
Bu haber toplam 691 defa okunmuştur
Etiketler : RESMİ GAZETE